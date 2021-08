Het lerarentekort in Vlaanderen is groter dan ooit. Vooral in het lager onderwijs is er een gebrek aan onderwijzend personeel. Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, luidt de alarmbel. Binnen 2 weken start het nieuwe schooljaar maar klassen zullen samengezet moeten worden en in steeds meer scholen zullen vakken zoals Frans maandenlang niet gegeven worden.