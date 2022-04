De grootste bouwbedrijven van het land gaan voortaan zélf nieuwe werknemers opleiden. Het tekort aan geschikt personeel is zo nijpend, dat ze ConstruLab oprichten. Tegen begin volgend jaar moet iedereen die wil, daar één van de 6 basisopleidingen kunnen volgen, bijvoorbeeld voor metser, bekister of wegenwerker. Want er staan momenteel liefst 20.000 vacatures open in de bouwsector.