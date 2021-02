Door corona is de vraag naar voedingssupplementen sterk toegenomen. Dat is goed nieuws voor de fabrikanten van die producten, zoals Metagenics. Een Amerikaanse onderneming met Europees hoofdkantoor in Oostende. De Europese omzet van Metagenics nam vorig jaar met bijna 18 procent toe. Ook de Belgische omzet is bepaald indrukwekkend.