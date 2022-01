Handelaars in tuinmeubels verwachten dat hun producten vanaf half februari tien tot twintig procent duurder worden. Omdat ze die prijsstijging niet volledig kunnen doorrekenen aan hun klanten, komen hun winstmarges onder druk te staan. Dat de prijzen van tuinmeubels de hoogte in gaan, is te wijten aan de hogere grondstofprijzen. Maar vooral aan storingen in de productie- en transportketen door de omikronvariant.