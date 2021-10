Dit weekend gaat de VN-Klimaattop in Glasgow van start. Leiders van bijna alle 200 landen ter wereld zullen er hun plannen samenleggen om de klimaatverandering aan te pakken. De top is nu al historisch, zeggen klimaatwetenschappers, want het is erop of eronder, het moment van de waarheid, klinkt het. Volgens de Verenigde Naties zijn de huidige plannen om de CO2-uitstoot te verlagen in grote mate ontoereikend.