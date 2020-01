Grote installaties van zonnepanelen door bedrijven waren vorig jaar in opmars in Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir gezegd bij de inhuldiging van een project in Genk. Een op het dak van het distributiecentrum dat alle speelgoedwinkels van ToyChamp in Nederland en Vlaanderen bevoorraadt.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.