Sociaal secretariaat Group S is gestart met het vrijwillig testen van z'n medewerkers op COVID-19. Via een bloedtest kunnen personeelsleden te weten komen of ze al besmet zijn geweest met het coronavirus. Group S draagt zelf de kosten en wil met de tests gemoedsrust geven aan z'n medewerkers. Een grote meerderheid is ingegaan op het aanbod.