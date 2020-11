In zijn vestiging in het Waals-Brabantse Waver, is farmabedrijf GSK begonnen met de productie van adjuvant. Dat is een hulpstof die zal gebruikt worden voor het coronavaccin dat het Britse GSK samen met het Franse farmabedrijf Sanofi ontwikkelt. De stof die ze in Waver ontwikkelen, moet er ondermeer voor zorgen dat de immuunrespons van de gevaccineerde verbetert.