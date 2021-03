Vantage Towers tekende vanmorgen voor de grootste beursgang van de voorbije drie jaar in Duitsland. Vantage Towers beheert gsm-masten en is een spin-off van de Britse telecomgigant Vodafone. Zo'n infrastructuurbedrijf met een stabiele, voorspelbare inkomstenstroom, daar zijn beleggers tuk op. Toch is het aandeel zo'n anderhalf procent gedaald op z'n eerste beursdag.