De 'forever chemical' PFAS zit in heel Vlaanderen en het is niet haalbaar om alle besmette grond te saneren. We kunnen het probleem enkel inperken, om de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Daarom moeten we haalbare bodemnormen hanteren, naargelang de bestemming van de grond. Da's de pragmatische oplossing de de Vlaamse PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken voorstelt in z'n eindrapport. De Vlaamse regering volgt z'n advies en heeft de bodemnormen principieel goedgekeurd.