70 miljoen dollar in cryptomunten aan losgeld, om de bestanden terug vrij te geven: dat vragen de hackers die vermoedelijk achter de wereldwijde ransomware-aanval van het afgelopen weekend zitten. De hackersgroep, waarschijnlijk Russisch, brak in bij het Amerikaanse IT-bedrijf Kaseya. Via de 40.000 klanten van die IT-leverancier, zette het een kettingreactie aan hacks in gang. Mondiale gijzelsoftware is aan een opmars bezig, blijkt nu nog maar eens.