Hammond doet ultieme oproep voor brexit op 31 maart

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker, maar de Britse regering nog steeds eind deze maand de Europese Unie verlaten. Minister van Financiën Philip Hammond gooit z'n gewicht in de schaal met een oproep aan de hardliners binnen zijn partij. De stemming in het Britse parlement van volgende week dinsdag wordt cruciaal. Het wordt nu... of misschien wel nooit.