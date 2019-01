Harde brexit bedreigt Vlaamse visserij

Als het tot een harde brexit zou komen, dan is de Vlaamse visserij in haar voortbestaan bedreigd. Dat is gezegd tijdens een bijeenkomst van de High Level Brexit Group - een werkgroep die de impact van de Brexit opvolgt. Ons land heeft nog zo'n zestig reders. Rechtstreeks én onrechtstreeks goed voor zo'n 2.500 banen.