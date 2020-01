Nog 11 maanden hebben de Britten en de EU om een nieuwe handelsrelatie te onderhandelen. Da's erg krap. Waarschijnlijk regelen ze vooral de belangrijkste import- en exportzaken. Toch houden we nog best rekening met een harde Brexit, zegt professor Steven Van Hecke, de Europaspecialist van de KULeuven. Zijn volledige analyse ziet u dit weekend in Z-Talk op Kanaal Z of online!

