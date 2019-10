Antwerpen en Zeebrugge blazen de fusiegesprekken over hun havens nieuw leven in. In de zomer van vorig jaar lieten ze al eens een studie uitvoeren naar de voordelen van een samenwerking. Toen bleek dat het huidige, losse verband amper winsten oplevert. En daarom beslisten de havens dan maar om voor een échte fusie te gaan.