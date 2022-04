Hawaiian Poké Bowl wil 750.000 euro ophalen via crowdlending. Geld waarmee het nog voor de zomer 4 nieuwe restaurants wil opstarten in ons land. De Antwerpse fastfoodketen telt al 20 restaurants in eigen land en eentje in Nederland. In de komende 3 jaar moeten dat er 35 worden in België en 30 bij onze Noorderburen.