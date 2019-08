Al lang klinkt de kritiek dat de overheid belastingen wegmoffelt in onze stroomfactuur. Uit nieuwe cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG blijkt het voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen gaat om meer dan 250 euro per jaar. Meer dan een kwart van de factuur. En dan zijn heffingen en btw er nog niet bij opgeteld.