De verpakkings-en productiesite van de Amerikaanse farmareus MSD in Heist-op-den-Berg gaat verder onder de naam Organon. De farmareus werd te groot en splitst een aantal activiteiten af. De spin-off wil zich specialiseren in vrouwengeneeskunde. De afsplitsing binnen de multinational werd begin deze maand bezegeld met de beursgang van Organon in New York.