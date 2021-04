Veel winkeliers zijn opgelucht dat winkelen op afspraak nu van de baan is. In de praktijk betekende het voor de meesten een flinke streep door de rekening. De federatie van de modehandelaars Mode Unie spreekt van een terugval van de omzet met meer dan de helft. Verderop in de keten, krijgen ook de modehuizen het steeds moeilijker.