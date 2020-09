De impact van de coronapandemie is ook hevig voelbaar in de toeristische sector. Nog altijd is de helft van de Brusselse hotels dicht, al sinds maart. En de hotels die wél opengaan, hebben amper gasten. De Brusselse hoteliers roepen de overheid dan ook op bijkomende en grootschalige steun te verlenen. Anders dreigt er een faillissementsgolf over de sector te rollen.