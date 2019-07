Helpper, het digitale platform dat mensen met een hulpvraag koppelt aan buurtbewoners die willen helpen, heeft 1,1 miljoen vers kapitaal opgehaald. Geld voor groei buiten de steden Antwerpen, Gent en Brussel waar het nu al actief is. Die is nodig om voldoende kritische massa te krijgen. Want de enige inkomsten die Helpper krijgt, komen van z'n gebruikers.