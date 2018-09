Herman Daems hekelt overheid zonder tanden

Mobiliteit is ook een belangrijk thema bij de komende gemeenteraads- en parlementsverkiezingen. Maar of de nieuw verkozen gemeentebesturen en regeringen echt zullen ingrijpen, is nog maar de vraag. Econoom Herman Daems, tevens voorzitter van BNP Paribas en de KU Leuven, vreest van niet. Hij heeft een boek geschreven over de onmacht van de politiek, 'De Uitgeputte Staat'. Nu al in tweede druk.