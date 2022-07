De sterke reisdrang na de coronapandemie is een opsteker voor de economieën in de zuiderse eurolanden. Onder meer Frankrijk, Spanje en Italië profiteren daarvan. Ze houden de Europese groei overeind. Duitsland daarentegen, in normale tijden de industriële motor van Europa, laat het afweten. Door een perfecte storm van sputterende aanvoerlijnen, hoge inflatie en een tekort aan Russisch gas valt de Duitse groei stil. Dat belooft economisch onweer in Europa nà de zomervakantie.