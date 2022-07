Niet alleen de pensioenhervorming gaat over de tongen in de Wetstraat, maar ook het langverwachte voorstel van minister Van Peteghem om de belastingen te hervormen. In zijn blauwdruk stelt de minister een stevige lastenverlaging op arbeid voor. Tegelijk lanceert hij een meerwaardetaks en een belasting op reële huurinkomsten. Van Peteghem gaat zijn blauwdruk nu voorleggen aan de regering. Al zal de mogelijke invoering van het plan jaren vergen.