Ze was nog niet eens uit de startblokken of de regering De Croo - de Vivaldicoalitie - kreeg al stevige kritiek over zich heen. Dat het alleen een crisisregering zou zijn, dat ze te veel dossiers in de handen van de sociale partners laat, niet de nodige hervormingen doorvoert. Kritiek die we graag voorleggen aan een aantal van de nieuwe ministers.