De markt reageert dus enthousiast op het nieuws van vrijdagavond nabeurs dat z'n geneesmiddel Vyvgart in de VS voorgeschreven mag worden om de zeldzame spierziekte myasthenia gravis te behandelen. Maar de actieve molecule zou ook allerlei andere, gelijkaardige auto-immuunziekten kunnen bestrijden. Argenx heeft waarschijnlijk een blockbuster in handen. De CEO zegt dat z'n verkoopsteam al meteen begonnen is.