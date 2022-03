Deze middag is in Battel bij Mechelen een nieuwe brouwerij geopend en dat - voor het eerst ooit in ons land - in een kerkgebouw. Brouwerij Het Anker, bekend van onder meer Gouden Carolus, kocht 3 jaar geleden de ontwijde Sint-Jozefskerk en opent er nu de brouwerij en stokerij Batteliek. Het moet ook een ontmoetingsplaats worden. Want dat was de kerk voorheen ook, 150 jaar lang.