In oktober zal het voor het eerst stroom produceren, maar vandaag is het alvast ingehuldigd: het eerste drijvende zonnepark in Vlaanderen. Liefst vijf hectare groot is het. Het ligt vlakbij het zandontginningsbedrijf Sibelco in het Kempense Dessel, een grote energieverbruiker. De fabriek zal ruim 80 procent van de geproduceerde stroom afnemen. De rest gaat op het net.