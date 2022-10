Met hippe oordopjes in sneltempo de wereld veroveren. Het Antwerpse Loop krijgt het voor mekaar en ontvangt voor z'n snelle groei de trofee 'Deloitte Fast50' voor Techbedrijven. En 'Fast' of 'snel' is bij Loop zeer letterlijk te nemen: de scale-up groeide tussen 2018 en 2021 met 15.000%. Het trok zo z'n wereldwijde omzet op tot 12 miljoen euro. Loop kwam er nadat de twee oprichters tijdens het uitgaan gehoorschade opliepen. Ze produceren nu oordoppen die het volume dimmen, zonder aan geluidskwaliteit in te boeten.