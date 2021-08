Het nationaal instituut voor radio-isotopen IRE start dit najaar met de bouw van een cyclotron, een investering van zo'n 30 miljoen euro. Een groot bedrag, maar de deeltjesversneller moet de aanvoer van Gallium-68 stabieler maken. Dat is één van de drie isotopen die het IRE maakt ten dienste van de nucleaire geneeskunde. De radio-actieve elementen worden gebruikt in medische beeldvorming of bij de bestrijding van tumoren.