Voor het eerst worden er in België windturbines gebouwd zonder dat we daarvoor meebetalen via onze stroomrekening. Dat gebeurt bij staalfabrikant ArcelorMittal in Gent. Storm, een bedrijf dat windturbines ontwikkelt en exploiteert, voert het project uit. Het kan subsidievrij omdat de windmolens steeds groter worden en dus rendabeler.