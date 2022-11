Het hing al langer in de lucht : de vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over de loonnorm en de welvaartsenveloppe. Overleg daarover is vanavond op niets uitgedraaid. De vakbonden nemen geen genoegen met een loonmarge van nul procent. Maar volgens de werkgevers is er geen geld voor meer loon, bovenop de automatische loonindexering. Het loondossier komt nu op de tafel van de federale regering terecht.