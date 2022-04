Met 58,5 procent van de stemmen is de overwinning van Macron minder nipt dan voorspeld. Toch zal zijn tweede ambtstermijn geen walk in the park worden. De uitvoering van zijn economisch hervormingsprogramma wordt niet evident. Extreem rechts werd er sterker op vergeleken met vijf jaar geleden. En in de eerste ronde bleek dat ook extreem links aan kracht heeft gewonnen. Het is ook nog lang geen uitgemaakte zaak dat zijn 'La République en Marche!' in juni de parlementsverkiezingen wint.