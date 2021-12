De Aarschotse start-up Hippo Dx haalt anderhalf miljoen euro op om een toestel te lanceren voor snelle, goedkope en accurate allergietests. In 2023 moet het op de Belgische markt komen. Hippo Dx is opgericht door Senne Gorris. Zelf neus-, keel- en oorarts én arts bij het leger. Volgens hem is er een stijgende vraag naar geautomatiseerde allergietests, nu al één derde van de wereldbevolking met één of andere allergie kampt.