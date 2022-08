Tijdens de hittegolf van de voorbije week gingen opvallend meer mensen dan voorheen werken op kantoor, in plaats van thuis. Dat zegt werkgeversorganisatie Voka. In bedrijven is er vaak airconditioning, en dat maakte het tijdens de warmste dagen een meer aangename plek om te werken. Voka verwacht dat tijdens de komende wintermaanden ook minder zal thuisgewerkt worden dan we ondertussen gewend zijn. Want wie op kantoor gaat werken in plaats van thuis, kan immers stevig besparen op de energiefactuur.