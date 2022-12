Ons land heeft het potentieel om een wereldleider te worden in de recyclage van batterijen voor elektrische auto's. Dat blijkt uit een studie van het Brusselse onderzoeksbureau GreenImpact, die is uitgevoerd in opdracht van minister van Mobiliteit Gilkinet. De studie werd vanmorgen voorgesteld bij materiaaltechnologiegroep Umicore uit Hoboken. Die plant tegen 2026 een nieuwe Europese fabriek te bouwen waar de batterijen van 400.000 elektrische wagens per jaar gerecycleerd kunnen worden.