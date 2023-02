Bedrijven die hun jobs werkbaarder willen maken, kunnen voortaan demo's aanvragen van technologie die daarbij kan helpen. Een initiatief van Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns. Die hoopt dat technologie werknemers in de industrie aan de slag kan houden, of drempels kan wegwerken voor wie dat werk nu nog té zwaar of té complex is, zoals mensen met een beperking. Nog niet alle technologie daarvoor staat al volledig op punt, maar ze gunt bedrijven wel een blik op de mogelijkheden.