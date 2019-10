Een flat aan zee en een jacht in de haven. Alles betaald door de vennootschap. Het was de fiscale droom van menig bedrijfsleider. Want vier jaar gelden had het Hof van Cassatie bepaald dat vennootschappen ook uitgaven mogen inbrengen die niets met hun activiteit te maken hebben. Maar daar voegt Cassatie nu in 2 recente arresten een voorwaarde aan toe. De vennooschap moet een economisch belang hebben bij de uitgaven. En dat kan de droom doorprikken.