De Hoge Gezondheidsraad verrast met een uitgesproken advies tegen kernenergie. En dat op het ogenblik dat de regering voor een belangrijke beslissing staat over de kernuitstap. Het rapport waarschuwt voor de risico's van kernergie, waardoor het niet duurzaam is. Bovendien is de kernuitstap volgens het rapport haalbaar tegen een beperkte kostprijs, ook in termen van CO2-impact.