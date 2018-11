Hoogdagen voor Barry Callebaut Wieze

Sinterklaas en het eindejaar komen in zicht en dus zullen er opnieuw enorme hoeveelheden chocolade in alle maten en gewichten over de toonbank gaan. De fabriek van Barry Callebaut in het Oost-Vlaamse Wieze, de grootste chocoladefabriek ter wereld, draait dezer dagen dan ook op volle toeren.