Hooggespannen verwachtingen voor "Belgische" auto's op salon

Van de honderden modellen zijn er dit jaar op het Autosalon welgeteld drie van Belgische makelij. Volvo showt z'n nieuwe V60 en de succesvolle XC40, allebei gemaakt in de fabriek in Gent. Audi start op dit salon met de verkoop van z'n E-tron, die van de band rolt in Vorst.