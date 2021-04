Datacenter United behaalt als eerste in ons land het Tier IV -certificaat. Da's het hoogste beveiligingsniveau voor een datacenter. In vergelijking met andere Europese landen staat België nog wat achter in datastockage. Om z'n investeringsritme op te drijven geniet Datacenter United sinds vorig jaar de steun van het beursgenoteerde infrastructuurfonds TINC.