Tot 80 procent minder herbiciden gebruiken en toch dezelfde opbrengst aan maïs hebben. In het Oost-Vlaamse Merelbeke is vandaag gedemonstreerd hoe het kan met behulp van een automatisch vliegende drone, een hoogtechnologische camera, 5G en artificiële intelligentie. Een sterk staaltje van smart pharming of precisielandbouw.