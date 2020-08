Het Duitse ondernemersvertrouwen is afgelopen maand verder gestegen. Onze oosterburen verwachten niet alleen beterschap, ze zién ook hun omzetcijfers stilaan verbeteren. Maatregelen zoals de btw-verlaging werpen hun vruchten af. Het voedt de hoop op een verder herstel uit de coronacrisis. Maar het is niet zeker dat Duitsland ook dit keer zijn rol als economische locomotief in Europa zal kunnen spelen.