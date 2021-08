Niet alleen het onderwijs, ook de horeca kampt met een personeelstekort. Vorige week hadden we 't nog over een actieplan van de Vlaamse overheid en horeca om meer mensen op te leiden voor de sector. Maar personeelsleden opleiden is één ding, je moet ze ook kunnen houden. Horeca Forma, de vormingsorganisatie van de sector, leert daarom aan oude rotten hoe ze de kneepjes van het vak het best doorgeven aan nieuwelingen.