Horrorjaar duwt Argentijnen massaal in de armoede

In Argentinië is 2018 het jaar van de nieuwe armen geworden. Liefst één derde van de bevolking leeft er nu onder de armoedegrens. Een gevolg van de economische crisis en de daaropvolgende besparingsmaatregelen. De peso is maar liefst de helft van zijn waarde tegenover de dollar verloren. Dat deed de al hoge inflatie oplopen tot zo'n 50 procent tegen het einde van dit jaar.