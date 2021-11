Het Gentse OTA Insight haalt liefst 80 miljoen dollar op. Het bedrijf met hoofdkantoor in Londen helpt hotels aan een betere prijszetting en bezettingsgraad via data intelligence. 't Is negen jaar geleden opgericht door drie jonge Vlamingen en groeide intussen uit tot marktleider. OTA Insight telt het bijna 200 werknemers waarvan 75 in Gent.