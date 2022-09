Een eigen festival. Met top-DJ's als Bob Sinclair, kermisattracties, eetstandjes, noem maar op. HR-bedrijf House of HR heeft haar personeel dit weekend stevig in de watten gelegd. 4000 werknemers uit België en Nederland, maar ook uit Oost-en Zuid-Europa zakten af naar de festivalweide in Eindhoven. Een knap staaltje van employer branding, in tijden waarin werknemers sterk uit de hoek moeten komen om het juiste talent te vinden en te houden.