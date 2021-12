Het Gentse softwarebedrijf hsbcad is nauwelijks bekend bij het grote publiek en toch is het een wereldspeler. Met zijn software richt het ruim 30 jaar oude familiebedrijf zich op de sector van de houtskeletbouw. De verwachting is dat die de komende jaren fors zal groeien. Daarom heeft hsbcad zopas 3 miljoen getankt bij enkele investeerders. Bij hen de bekende techgoeroe Peter Hinssen.