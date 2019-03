Huawei daagt Amerikaanse overheid voor de rechter

Huawei daagt de Amerikaanse regering voor de rechter in Texas. De Chinese elektronicareus pikt de Amerikaanse boycot niet tegen z'n technologie en z'n dienstverlening. De boycot is vastgelegd in een wet en gebaseerd op de verdenking dat China de telecomapparatuur van Huawei zou inzetten voor spionage. Maar dat is nooit bewezen.